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"Takımıma güveniyorum, inşallah final oynayacağız"

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:- "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ederek olimpiyatlara gideceğiz"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:25
"Takımıma güveniyorum, inşallah final oynayacağız"


ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirterek, "Takımıma güveniyorum, inşallah final oynayacağız, madalya alacağız. Olmazsa olmazlarımızdan biri olimpiyatlar." dedi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak voleybolda yeni şampiyonluklar kazanmak için yoğun bir tempo içinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı ilk kez dört ülkenin (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenleyeceğini anımsatan Üstündağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle grup yarı final ve finallerinin 11 bin kişilik salonda oynanacağını ifade etti.

Başkan Üstündağ, Türkiye'nin şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olmasının ülke için önemli olduğunu dile getirerek, "16 yıl önce 'Filenin Sultanları' Ankara'da final oynayarak başarı elde etmişti. Organizasyon için Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) oy birliğiyle desteğini almış bulunmaktayız. Bu bizim için son derece önemli." diye konuştu.

"Turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştireceğiz, her şey voleybol için." diyen Üstündağ, ülkenin en başarılı spor branşı olan voleybolda ülkeyi gururlandıracak sonuçlar elde etmek istediklerini kaydetti.


- "Olmazsa olmazlarımızdan biri olimpiyatlar"


Bu yıl 2020 Tokyo Olimpiyat elemelerinin olduğunu ve kurada güçlü bir gruba düştüklerini belirten Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'dan olimpiyata gitmek çok zor. Bugün ilk 12 sıraya baktığımız zaman 7'sini Avrupa takımları temsil ediyor. Dolayısıyla biz Çin grubuna düştük. Buradan çıkmaya çalışacağız. Olmadı ikinci eleme Avrupa arasındaki gruplarda oynayacağız. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Avrupa Şampiyonası, olimpiyat elemeleri bunun için bütün gayretimizle emek sarf edeceğiz. İddialıyız, takımıma güveniyorum, inşallah final oynayacağız, madalya alacağız. Olmazsa olmazlarımızdan biri olimpiyatlar. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ederek olimpiyatlara gideceğiz."

Avrupa'nın en genç voleybol takımına sahip olduklarına dikkati çeken Üstündağ, bu genç jenerasyondan oluşan takımla büyük başarılar elde edeceklerini inandıklarını aktardı.

Kulüpler bazında da Türk voleybolunun dünyada ve Avrupa'da bir numara olduğunun altını çizen Üstündağ, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın önemli şampiyonluklar elde ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:25
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat
  2. Antalya
  3. Mehmet Akif Üstündağ
  4. Voleybol

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