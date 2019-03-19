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"Takım ruhundan memnunum"

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, takımından memnun olduğunu söyledi.

19 Mart 2019 Salı 10:15
"Takım ruhundan memnunum"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, takımından memnun olduğunu söyledi.

Markovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Maçlarda oyuncularının iyi performans gösterdiğini ifade eden Markovic, "Kazanmak için oyuncularım sahada her şeyini ortaya koyuyor. Bu yüzden takım ruhundan memnunum. Daha iyi olabilmek için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 69-63 yendiklerini hatırlatan Markovic, şunları kaydetti:

"Ligin üst sıralarına tutunmak için bu tür maçları kazanmamız önemliydi. Önümüzde bu tarz maçlar var. Zorlu maçları kazanabilirsek ligi iyi yerde bitirebiliriz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Ancak bu noktada özellikle iç saha maçlarında taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var."

Gaziantep Basketbol, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 33 puanla 4. sırada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:15
  1. Basketbol
  2. Gaziantep Basketbol
  3. Nenad Markovic
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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