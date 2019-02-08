"Takım halinde Tokyo'da olmak istiyoruz"

Ümit Şamiloğlu, Türk cimnastiğinde bir ilki başarmak istediklerini dile getirerek, Tokyo'ya giden süreçle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik hem bireysel hem de takım halinde hedefleri olduğunun altını çizen milli sporcu, "Önümüzde 8 ayaktan oluşan Dünya Kupası'nın Avustralya'da yapılacak 2. ayağı var. Dünya sıralamasını birinci bitiren sporcular, bireysel olarak direkt olimpiyatlara katılma hakkı elde ediyor. Bizde de bunu başarabilecek düzeyde 4-5 sporcu var. Önümüzdeki senenin sonuna kadar gerekli puanları toplamaya çalışacağız. Bireysel olarak olimpiyatlara katılmak istiyoruz fakat bireysel sporcuların oluşturduğu bir de takım var. Asıl hedef takım halinde Tokyo'da olabilmek." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Ümit, geçen sene takım halinde Avrupa beşinciliğini yakaladıklarını hatırlatarak, "Dünya sıralamasında 40'lı basamaklardan 13. sıraya yükselerek olimpiyat elemesi barajını geçtik. Bu sene Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 12'ye giren takımlar olimpiyatlara katılım hakkı elde edecek. Bunu başarırsak Türk cimnastiği açısından bir ilki başarmış olacağız. Tüm konsantrasyonumuzu bunu başarmak üzerine kurulu. Bugüne kadar takım halinde bunu başaramadık. Eğer istediğimizi alabilirsek, olimpiyatlarda 4 kişiyle yer alacağız. Bu da bize olimpiyatlarda daha fazla madalya alabilme imkanı sunacak." ifadelerini kullandı.

- "Kazanacak çok şeyimiz var"

Hazırlıklar kapsamında takım halinde birçok kamp yaptıklarını ve bu kampların çok yararlı geçtiğini vurgulayan Ümit Şamiloğlu, olimpiyatlara kadar her konuda hazır olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Federasyon yönetiminin kendilerine büyük destek verdiğine değinen Ümit, şöyle devam etti:

"Yaptığımız kamplarda nasıl çalışacağız, hangi yolu izleyeceğiz, neyi nerede yapacağız belli. Bu süreçte fiziksel çalışmalarımızın yanı sıra psikolojik olarak da hazırlıklarımız oluyor. Kendimizi zihin olarak da hazırlıyoruz. Olimpiyatlara gidemezsek kaybedecek bir şeyimiz yok ama başarırsak kazanacak çok şeyimiz var. Tokyo'da olmak Türk cimnastiği adına bir ilki başarmak anlamına geliyor. Bu da bize ayrı bir heyecan ve istek kazandırıyor. Kampta bulunan herkes antrenmanların saniyesini bile boşa geçirmeden, terinin son damlasına kadar çalışıyor. Bunu gördüğüm zaman başaracağımıza olan inancım da en üst seviyeye çıkıyor."

- "İlki başarmak yolun açılması demek"

Ümit Şamiloğlu, olimpiyatlarda takım halinde yer alma hedeflerine ulaşacaklarına olan inancını dile getirerek, bunu başarmaları halinde geleceğin çok daha parlak olacağını söyledi.

İstatistiksel programlar yapıldığını ve her sporcunun istikrarının da kontrol altında olduğunu ifade eden Ümit, şunları kaydetti:

"Sporcuların elde ettiği başarılı bir dereceden ziyade istikrarları olması lazım. Son 3-4 yarışmadaki sonuç notlarımızın ortalaması belirleniyor. İstikrar da burada önem kazanıyor. Kimler takımı olimpiyatlara götürme yolunda faydalı olacaksa, milli takıma da o isimler girecek. Eğer bu hedefimizi yakalarsak bir eşiği atlamış oluruz. Ülkede bir sporcu çıkar, bir şeyi değiştirir, sonrasında o yol daha ulaşılabilir olur. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Açıkçası olimpiyatlara katılmamız halinde madalya çıkacağına çok inanıyorum. Yönetimin güzel çalışması, iyi planlaması da farklı sonuçlar doğuruyor. Gerek federasyon yönetimimizden, gerekse de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan çok ciddi destek alıyoruz. Ortaya çıkan üründen dolayı bakanlığımız da bizi yakından takip ediyor. Olimpiyatta madalya alamamış bir branştan madalya gelmesi, Türk sporu adına da büyük bir artı olacaktır."