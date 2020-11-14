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Aktüel Tahran'da sosyal mesafe ihlaline yol açan iş yeri kapatıldı
Aktüel

Tahran'da sosyal mesafe ihlaline yol açan iş yeri kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:41:46 -
Tahran'da sosyal mesafe ihlaline yol açan iş yeri kapatıldı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ve can kayıplarının arttığı günlerde yaptığı kampanya ile izdihama neden olan iş yeri kapatıldı.

Tahran polisinden yapılan açıklamada, dün düzenlediği kampanya ile yüzlerce kişinin kapalı alanda toplanmasına ve izdiham yaşamasına neden olan ayakkabı ve çanta satan bir mağaza hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, işyerinin Kovid-19'un yayılmasına neden olan sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve bu nedenle kapatıldığı belirtildi.

Başkent Tahran'ın Şehrek Garb bölgesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir mağaza dün düzenlediği kampanya ile yüzlerce insanın kapalı alanda toplanmasına ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmemesine neden olmuştu. Alışveriş için koşuşturan ve izdiham oluşturan vatandaşların görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

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