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Aktüel Tahran'da Kovid-19 salgını inşaat sektöründe çalışan 70 bin kişiyi işsiz bıraktı
Aktüel

Tahran'da Kovid-19 salgını inşaat sektöründe çalışan 70 bin kişiyi işsiz bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:46:18 -
Tahran'da Kovid-19 salgını inşaat sektöründe çalışan 70 bin kişiyi işsiz bıraktı

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da inşaat sektöründe çalışan yaklaşık 70 bin kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsiz kaldı.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Tahran İnşaat İşçileri Derneği Başkanı Muhammed Bakıri, "Kovid-19 salgını nedeniyle günden güne inşaat işçileri işsiz kalıyor. Bu sektörde Tahran'da çalışan 140 bin işçinin en az yüzde 50'si işsiz kaldı." dedi.

Bu işçilerin ailelerinin yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Bakıri, "Şafaktan gün batımına kadar her gün kent meydanlarında mevsimlik ve inşaat işçilerinin oluşturduğu insan seli iş bekliyor, ancak iş bulamıyorlar ve evlerine eli boş dönüyorlar." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla virüs kaynaklı toplam can kaybı 52 bin 883, vaka sayısı da 1 milyon 131 bin 77 olarak açıklanmıştı.


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