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Tahkim Kurulu ömür boyu men cezasını kaldırdı

Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor arasında oynanan müsabakada rakibine kesici aletle yaralamada bulunan Amed futbolcusu Mansur Çalar’ın ömür boyu hak mahrumiyeti cezası tahkim kurulu kararıyla 20 maça indirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 16:56
Tahkim Kurulu ömür boyu men cezasını kaldırdı

Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor arasında oynanan müsabakada rakibine kesici aletle yaralamada bulunan Amed futbolcusu Mansur Çalar’ın ömür boyu hak mahrumiyeti cezası tahkim kurulu kararıyla 20 maça indirildi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 2 Mart 2019’da oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında kesici aletle yaralama iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. PFDK, Amedspor forması giyen Mansur Çalar’a ’rakip takım oyuncularına saldırıları’ nedeniyle 4 yıl müsabakalardan men cezası verdi. Ceza 3 yılı aştığı için, ömür boyu hak mahrumiyetine çevrilmişti. Tahkim Kurulu’ndan bugün yapılan açıklamayla Çalar’ın cezası 20 maça indirildi. Tahkim Kurulu’nun aldığı karar metninde şu ifadelere yer verildi:



"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün futbolcusu Mansur Çalar ile ilgili PFDK’nın 07.03.2019 tarihli E.2018-2019/749 K.2018-2019/907 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


- Duruşma talebinin reddine,


- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün futbolcusu Mansur Çalar’ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 4/2, 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 yıl müsabakadan men ve 25.bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, 3 yılı aşan ceza bakımından FDT’nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasının; 20 resmi müsabakadan men ve 25 bin TL para cezası şekilde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:56
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