Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 62 - Beşiktaş Sompo Japan: 115- Sakarya ekibi, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti



Salon: Sakarya Hakemler: Erşan Kartal, Duhan Köyiçi, Sinem Tetik Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Mehmet Meriç 8, Hüseyin Çevirgen 8, Tevfik Akdamar 7, Alp Karahan 16, Uğur Dokuyan 18, Kerem Bulat 3, Emre Akyüz, Yasin Tok 2, Yusuf Özkan İr, Burak Çimen

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 13, Erkan Veyseloğlu 4, Samet Geyik 24, Alexander 3, Gibson 18, Ömer Utku Al 8, Leon Harun Apaydın, Enes Berkay Taşkıran, Benzing 11, Dusan Cantekin 28, Can Maxim Mutaf 2, Kenan Sipahi 4 1. Periyot: 21-28 Devre: 34-57

3. Periyot: 48-88



SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 115-62 yendi. Bu sonuçla Sakarya temsilcisinin küme düşmesi sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala kesinleşti. İlk çeyrekte Uğur Dokuyan, Alp Karahan ve Tevfik Akdamar'ın sayılarına, Pressey, Gibson, Erkan Veyseloğlu, Alexander, Dusan Cantekin ve Samet Geyikle cevap veren konuk ekip, 5. dakikada farkı 8 sayıya (18-10) çıkardı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, Ömer Utku Al ve Dusan Cantekin'in pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreği 28-21 önde kapadı. İkinci çeyreğe etkili başlayan konuk ekip, Kenan Sipahi, Can Maxim Mutaf, Benzing, Dusan Cantekin ve Samet Geyik ile basketler bularak 15. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 40-25. Üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına 23 sayı farkla 57-34 galip durumda gitti. Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan konuk ekip, peş peşe top kayıpları yapan Sakarya temsilcisi karşısında Pressey, Samet Geyik, Gibson ve Erkan Veyseloğlu'un sayılarıyla 24. dakikayı 76-34 önde geçerken, son çeyreğe de 40 sayı farkla 88-48 üstün girdi. Üstün oyununu son periyoda da taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, müsabakayı 53 sayı farkla 115-62 kazandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.