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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Japan: 63 - Gaziantep Basketbol: 69

17 Mart 2019 Pazar 19:44
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 7, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 4, Samet Geyik 6, Benzing 5, Burak Can Yıldızlı 5, Gibson 9, Kenan Sipahi 7, Buva 14, Enes Berkay Taşkıran

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Vasiliauskas 17, Tomas 3, Orhan Haciyeva 3, Jekiri 13, McKissic 20, Jelovac 10, Kadir Bayram, Yunus Çankaya

1. Periyot: 14-17

Devre: 31-32

3. Periyot: 49-52

Beş faulle çıkanlar: 35.54 Kenan Sipahi, 37.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan), 39.42 Uğur Can Öğüt (Gaziantep Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 69-63 yendi.

Konuk ekip, bu sonuçla 13. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 9. kez mağlup oldu.

Mücadeleye hücumda etkili bir başlangıç yapan Gaziantep Basketbol, 4. dakikayı 11-3 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, top kayıpları yapan rakibi karşısında oyunun iki yönünde toparlansa da pota altında Jelovac'la skor üreten konuk ekip, birinci periyodu 17-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte uzun oyuncularıyla boyalı alanı iyi kullanan Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikada beraberliği yakaladı: 26-26. Çekişmeli geçen maçta Jekiri ile pota altından sayılar bulan Gaziantep Basketbol, Jelovac'ın dış atış isabetiyle ilk devreyi 32-31 önde kapattı.

İkinci yarı, karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Art arda boş atışlardan yararlanamayan kırmızı-siyahlılar önünde Gibson, Erkan Veyseloğlu ve Buva ile basketler kaydeden Beşiktaş Sompo Japan, 24. dakikayı 40-38 üstün bitirdi. Çeyreğin son anlarında top kayıplarıyla temposunu kaybeden siyah-beyazlı takım karşısında McKissic'le etkili olan Gaziantep Basketbol, dördüncü periyoda 52-49 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreğine McKissic'in sayılarıyla giren Gaziantep Basketbol, 35. dakikayı 61-53 önde geçti. Savunmada ve hücumda etkili olan konuk ekip, McKissic ve Jekiri'nin sayılarıyla son 3 dakikaya 64-55 üstün girdi. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren Gaziantep Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan'ı 69-63 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:44
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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