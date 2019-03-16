Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Anadolu Efes: 98 - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 81



Salon: Ayhan Şahenk Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi Anadolu Efes: Motum 21, Doğuş Balbay 7, Pleiss 20, Micic 9, Anderson 11, Ömer Can İlyasoğlu 2, Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 7, Beaubois 15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece: Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Eldridge 19, Hayes 13, Tiby 13, Gibson 10, Arda Erdoğan 2, Cengizhan İvedi, Berkay Candan 1, Merthan Mutlu, Kerem Özkan 8, Tankeu 2, Uğur Hortum 1. Periyot: 25-20 Devre: 49-38 3. Periyot: 74-61

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 98-81 mağlup etti. Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotunu 25-20 önde tamamlayan Anadolu Efes, devreye 49-38 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyreği de 74-61 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmadan 98-81 üstünlükle ayrıldı.

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