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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor: 69 - Galatasaray Doğa Sigorta: 77

16 Mart 2019 Cumartesi 21:53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ali Serkan Emlek, Serhat Büker

Afyon Belediyespor: Zelionis 8, Hagins 10, Altan Erol 6, Doğukan Engindeniz 3, Culpepper 14, Oğulcan Baykan 5, Serkan Menteşe, İsmail Kerem Gülmez, Calloway 12, Carter 11, Cevher Özer

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 13, Harrison 13, Hayes 20, Caner Erdeniz 6, Auguste 11, Can Korkmaz 2, Erol Can Çinko 7, Ayberk Olmaz 5, Klobucar, Ege Arar

1. Periyot: 10-19

Devre: 27-35

3. Periyot: 44-52

5 Faulle çıkan: 32.54 Altan Erol (Afyon Belediyespor)


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 77-69 yendi.

Karşılaşmaya ev sahibi takım top kayıplarıyla başlarken, Galatasaray Doğa Sigorta Caner Erdeniz ve Webster'le bulduğu hızlı hücumlarla 5. dakikayı 10-5 önde geçti. İlk çeyrek konuk takımın 19-10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın ikinci çeyreğinde konuk ekibin Harrison ve Webster ile bulduğu sayılara, Afyon Belediyespor Culpepper ve Oğulcan Baykan ile karşılık verdi. Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına önde gitti: 27-35.

Üçüncü çeyrekte Afyon Belediyespor, Hagins'in üst üste bulduğu üç smaç basketle farkı 6 sayıya kadar indirdi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, son periyoda da 52-44 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, Afyon Belediyespor hızlı hücumlarla sayı bulmaya çalıştı. Aradaki farkı Culpepper ile kapatmaya çalışan ev sahibi ekip, rakibinin Erol Can Çinko ve Webster ile bulduğu sayılara engel olamadı. Galatasaray Doğa Sigorta, maçı 77-69 kazandı.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 21:53
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  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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