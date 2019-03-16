0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- TOFAŞ: 89 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 72

16 Mart 2019 Cumartesi 20:40
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Garrett 21, Berkan Durmaz 4, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 5, Elegar 8, Mert Konuk 3, Muhaymin Mustafa 8, Weems 13, Kadji 18, Muhsin Yaşar 2, Emre Tanışan

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 22, Edogi 6, Mehmet Meriç 2, Burak Eşlik 10, Hüseyin Çevirgen 2, Tevfik Akdamar 11, Bora Hun Paçun 8, Uğur Dokuyan 11, Kerem Bulat

1. Periyot: 22-20

Devre: 44-38

3. Periyot: 73-52


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta maçında TOFAŞ, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-72 mağlup etti.

İki takımın da etkili başladığı maçta konuk ekip, art arda bulduğu sayılarla 4. dakikayı 7-4 önde tamamladı. Sakarya temsilcisi, Etou ve Burak Eşlik'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 6. dakikada farkı 5 sayıya (10-5) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan TOFAŞ, taraftarının da desteği ile 8. dakikada 18-17 öne geçti. Sakarya temsilcisinin hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren Bursa ekibi, ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran ev sahibi ekip, 15. dakikayı 29-24 önde geçti. Barış Ermiş, Garrett ve Kadji üçlüsüyle etkili olan Bursa ekibi, farkı 10 sayıya kadar (41-31) çıkardı ve ilk yarıyı 44-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte farkı korumak için daha kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ, Weems ve Kadji'nin sayılarıyla 26. dakikayı 58-46 önde geçti. Farkı artıran Bursa ekibi, periyot sonunda farkı 21 sayıya çıkardı: 73-52.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren TOFAŞ, karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 21 sayı üreten Garrett, galibiyete önemli katkı sağladı. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da ise Etou 22 sayıyla oynadı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:40
  1. Bursa
  2. Sakarya
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. TOFAŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü
    1. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    2. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    6. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    7. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    8. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    9. Maçın ardından
    10. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    12. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    13. Şehit edilen Müslümanlar için..
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    15. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    16. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    17. "CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı"
    18. Erdoğan, kendisinin adını kullanarak..
    19. Güneş’in jokeri Adem Ljajic!
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    22. Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor..
    23. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    24. Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la..
    25. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    26. Necip 33 dakika sahada kaldı!
    27. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    28. Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi
    29. İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için..
    30. Fenerbahçe’den CAS açıklaması
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler