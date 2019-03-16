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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka: 80 - Banvit: 74

16 Mart 2019 Cumartesi 17:28
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 20, Birkan Batuk 7, İlkan Karaman 6, Marei 20, Egemen Güven, Erdi Gülaslan, Evans 12, Berk Uğurlu 7

Banvit: Perez 14, Rıdvan Öncel 9, Morgan 11, Tolga Geçim 7, Shelton 18, Metehan Akyel 6, Ragıp Berke Atar 4, Şehmus Hazer, İsmail Cem Ulusoy 5

1. Periyot: 18-18

Devre: 35-36

3. Periyot: 57-60



İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Banvit'i 80-74 mağlup etti.

İlk 5 dakikalık bölümü 8-4 üstün geçen Banvit önünde Pınar Karşıyaka, Marei ve Evans'la 8-8 eşitliği yakaladı. Son 2 dakikasına 12-12 beraberlikle girilen ilk periyot 18-18 sona erdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 13. dakikada Pınar Karşıyaka Walker'ın 3 sayılık basketiyle 27-24'lük üstünlük kurmasına rağmen Banvit, son 2 dakikaya 32-31 önde girdi. Son bölümde Metehan ve Perez'le sayılar bulan Banvit, devreyi 36-35 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 45-44 üstün geçen rakibi karşısında Pınar Karşıyaka Henry, Evans ve Marei'le 53-50 üstünlük kursa da Banvit, Perez ve İsmail Cem Ulusoy'la tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Banvit, periyodu 60-57 önde bitirdi.

Pınar Karşıyaka'nın 34. dakikada Birkan Batuk'un basketiyle 66-65 üstünlük kurduğu 3. periyotta Banvit 69-68 öne geçse de Pınar Karşıyaka son bölümdeki etkili oyunuyla müsabakadan 80-74 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:28
  1. Banvit
  2. Basketbol
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  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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