



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray: Webster 13, Göksenin Köksal 11, Harrison 28, Hayes 11, Auguste 8, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Arapovic 7

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 5, Kalinic 10, Lauvergne 7, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 23, Sinan Güler 2, Sloukas 8, Guduric 11

1. Periyot: 25-16

Devre: 43-38

3. Periyot: 59-52





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 84-74 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde üst üste 5., toplamda 7. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler ise ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Kalinic'le boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Harrison'la arka arkaya üç sayılık basketler bulan Galatasaray, 5. dakikayı 13-4 üstün geçti. Vesely'le pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip karşısında dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Hayes'in basketiyle başlayan Galatasaray, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-16. 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikaya farkı 3 sayıya (27-24) indirdi. Pota altından ürettiği sayılarla sarı-lacivertli ekip, 19. dakikada eşitliği (36-36) yakalasa da sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un etkili oyunuyla soyunma odasına 43-38 önde gitti.

İkinci yarıya Auguste'nin pota altından Harrison ile Wesbter'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 8-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 22. dakikada farkı 13 sayıya (51-38) çıkardı. İki ekip de sayı bulmakta zorluk çekerken sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 54-45. Çeyreğin kalan bölümümde iki takım da sayı bulmakta zorluk çekerken Galatasaray, final periyoduna 59-52 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, Vesely'in pota altından kaydettiği sayıyla 33. dakikada farkı 4 sayıya (62-58) indirdi. İki ekip de serbest atışlardan karşılıklı sayılar üretirken sarı-kırmızılı ekip, 35. dakikayı 68-66 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray, Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 73-66. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Hayes'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, sahadan 84-74 galip ayrıldı.







