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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Afyon Belediyespor: 77 - Türk Telekom: 79

23 Aralık 2018 Pazar 15:33
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi

Afyon Belediyespor: Zelionis 2, Knight 18, Calloway 20, Mc Gee 19, Cemal Nalga, Serkan Menteşe, Altan Erol 2, Cevher Özer 10, Dorukhan Engindeniz, Hagins 6

Türk Telekom: Landesberg 31, Yunus Emre Sonsırma 6, Redding 19, Gabriel 2, Campell 2, Stimac 7, Polat Kaya, Metin Türen 8, Ender Arslan 2, Nusret Yıldırım 2

1. Periyot: 19-18

Devre: 38-41

3. Periyot: 57-62


AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Türk Telekom, Afyon Belediyespor'u deplasmanda 79-77 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da top kayıplarıyla başladı. Maçın 5. dakikası Türk Telekom'un 10-8 üstünlüğü ile geçildi. Her iki takımın da iyi savunma yaptığı maçın ilk çeyreğini ev sahibi takım 19-18 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğine Türk Telekom, Landesberg'in dış atışlardan bulduğu sayılarla başladı. Redding'in de katkı sağladığı çeyrekte konup ekip, farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı Türk Telekom'un 41-38 üstünlüğü ile geçildi.

Üçüncü çeyrekte Landesberg ve Yunus Emre Sonsırma'nın üç sayılık basketleriyle farkı 8 sayıya kadar çıkaran Türk Telekom'a Mc Gee ve Knight ile karşılık veren ev sahibi takım, maçı dengede tutmaya çalıştı. Üçüncü çeyrek 62-57 Türk Telekom'un üstünlüğü ile sona erdi.

Son çeyrekte Türk Telekom üstünlüğü devam etti. Konuk ekip bir ara farkı 11 sayıya çıkarmasına karşın Afyon Belediyespor, son dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi. Rakibin öne geçmesine izin vermeyen Türk Telekom, karşılaşmadan 79-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Türk Telekom takımında 31 sayı atan Landesberg oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:33
  1. Afyon Belediyespor
  2. Afyonkarahisar
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu
  5. Türk Telekom

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