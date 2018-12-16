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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 56 - Galatasaray: 89

16 Aralık 2018 Pazar 15:09
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sakarya

Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 2, Wilbekin 11, Herndon 10, Burak Eşlik 11, Alp Karahan 9, Şafak Edge 2, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen, İzzet Türkyılmaz 7, Mustafa Kırcalı 4

Galatasaray: Webster 11, Harrison 6, Hayes 5, Auguste 21, Göksenin Köksal 4, Can Korkmaz 8, Ege Arar 8, Erol Can Çinko 9, Ayberk Olmaz 12, Klobucar 5

1. Periyot: 15-14

Devre: 30-34

3. Periyot: 40-61


SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-56 mağlup etti.

Bu sonuçla, Galatasaray ligdeki 6. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya Göksenin Köksal, Webster ve Auguste'nin sayılarıyla başlayan Galatasaray, 2. dakikada 7-0 öne geçti. Etou, Alp Karahan, Herndon ve Wilbekin ile basketler bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 5. dakikada üstünlüğü yakaladı: 10-7. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15-14 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte, Galatasaray, 13. dakikayı Can Korkmaz'ın elinden bulduğu sayıyla 23-20 üstün geçti. Wilbekin, Burak Eşlik, Alp Karahan ve İzzet Türkyılmaz'ın sayılarına, Harrison, Can Korkmaz, Hayes ve Auguste ile cevap veren Galatasaray, Göksenin Köksal'ın devrenin bitime 7 saniye kala attığı basketle soyunma odasına 34-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Auguste, Harrison ve Webster'in basketleriyle başlayan konuk ekip, 24. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 44-32. Üstünlüğünü koruyan Galatasaray, Ayberk Olmaz'ın basketiyle son çeyreğe 21 sayı farkla (40-61) üstün girdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Galatasaray, 37. dakikada farkı 31 sayıya (52-83) çıkardı. Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, parkeden 89-56 galip ayrıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:09
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Galatasaray
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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