



Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Halit Can Cihan

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 7, Hayes 31, Eldridge 15, Tiby 25, Williams 5, Arda Erdoğan, Berkay Candan 5, Merthan Mutlu, Deniz Kılıçlı 2, Yiğit Can Vardal, Uğur Hortum 1

Pınar Karşıyaka: Walker 15, Tayfun Erülkü 2, Henry 12, İlkan Karaman 22, Marei 16, Akif Egemen Güven 2, Berke Aygündüz 4, Chatman, Erdi Gülaslan 6, Arca Tülüoğlu

1. Periyot: 22-18

Devre: 47-39

3. Periyot: 69-58

Beş faulle çıkan: 39.50 Tayfun Erülkü (Pınar Karşıyaka)





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 91-79 yendi.

Bu sonuçla, İstanbul temsilcisi ligdeki 4. galibiyetini elde etti, Pınar Karşıyaka ise 7. kez mağlup oldu.

Mücadeleye Marei ve İlkan Karaman'ın basketleriyle iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Oyunda dengeyi Tiby ve Hayes'in sayılarıyla sağlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 8. dakikada eşitliği yakaladı 15-15. Boyalı alanda etkili olan ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-18 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe üç sayılık basketlerle başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 15. dakika biterken farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 39-26. Pınar Karşıyaka, Henry ve Walker'la sayılar bulsa da İstanbul ekibi soyunma odasına 47-39 önde girdi.

Pınar Karşıyaka, ikinci yarıya iyi başladı. Marei ile etkili olan İzmir temsilcisi, 24. dakikada farkı 2 sayıya (51-49) kadar indirdi. Bu dakikanın ardından Tiby ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste isabetler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Hayes'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle de final periyoduna 69-58 üstün gitti.

Müsabakanın son periyodunda oyunun kontrolünü elinde bulunduran Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka'yı 91-79 mağlup etti.