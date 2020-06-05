TAF, 2020 pandemi dönemi taslak takvimini açıkladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), korona virüs salgını nedeniyle durdurulan atletizm faaliyetlerinin temmuz ayında başlayacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak TAF’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, mart ayından itibaren korona virüs salgını nedeniyle durdurulan atletizm faaliyet takvimindeki faaliyetlerin, yapılan değerlendirme sonrasında temmuz ayı itibariyle yeniden başlayacağı ifade edildi.

TAF Teknik Kurulu’nun yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında pandemi sürecinde revize edilen 2020 yaz takvimi belli oldu. Buna göre, 18 Temmuz’da olimpik deneme yarışmalarıyla başlayacak olan yaz sezonu eylül ayına kadar sürecek. Özel yol koşuları, gerekli taahhütlerin tamamlanmasıyla birlikte takvime işlenecek.

TAF Teknik Kurulu ayrıca salgında beklenmedik bir gelişme olursa, takvimin revize edilme seçeneğinin de masada olduğunu açıkladı.