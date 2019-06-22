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Taekwondo İl Birinciliği Başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Polis Yasin İke Taekwondo Ümitler İl Seçmeleri başladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
Taekwondo İl Birinciliği Başladı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Şehit Polis Yasin İke Taekwondo Ümitler İl Seçmeleri başladı.


Atatürk Spor Salonunda 2 gün boyunca kıran kırana geçecek seçmeler 16 sıklette yapılıyor. Taekwondo müsabakalarını yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş mücadele eden tüm sporculara başarılar diledi.


Dereceye giren sporcuların 12-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağı müsabakalar yarın final müsabakalarıyla son bulacak.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
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