Taciz ateşi açan teröristler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.