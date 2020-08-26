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Aktüel Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat
Aktüel

Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:23:33 -
Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat

TAŞKENT (AA) - Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde eğitim tatbikatı düzenlendi.

Tacikistan'da konuşlandırılan 201. Rus askeri üssü komutanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri üsse bağlı Lyaur poligonunda gerçekleştirilen tatbikata 500 asker 50'den fazla askeri araçla katıldı.

Rus askeri üssüne bağlı motorlu piyade birliklerinin katılımıyla yapılan eğitim tatbikatı senaryosuna göre, durumu istikrarsızlaştırmak, malzeme deposu ve iletişim sistemlerini ele geçirmek isteyen silahlı kişilerin askeri binalara düzenlediği saldırı silahlı kuvvetler tarafından püskürtülerek, saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Tatbikat kapsamında ayrıca, askerlerin yerleşim alanı ortamında mücadele ve savunma manevrası, keşif ve motorlu piyade birlikleri arasındaki iş birliği ve koordinasyon çalışmaları da gözden geçirildi.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042 yılına kadar faaliyet gösterecek.

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