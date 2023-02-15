Suzan Sabancı'nın duyarsızlığına büyük tepki! Bu nasıl bir şuursuzluk

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, tüm Türkiye, yaşadığımız büyük depremin yasını tutarken, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın, Miami'de bir grup arkadaşıyla vur patlasın çal oynasın eğlendiği görüntüleri paylaşmasına tepki gösterdi. Cankurt, şunları kaydetti:

"Cemiyet hayatı dahil Türkiye tek yürek olmuş, depremzedelere yardım için kendini parçalarken sosyal medyada önüme öyle bir paylaşım çıktı ki, inanamadım. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Miami'de bir grup arkadaşıyla eğleniyor.

Çok eğlendikleri her hallerinden belli olan fotoğrafı, masada bulunan Colin Cowie paylaşmış, sonra da Suzan Sabancı Dinçer repost etmiş (gerçi tepkiler üzerine hemen silmiş). Önce fotoğrafın arşiv olduğunu düşündüm ama güncelmiş. Hatta fotoğraf, depremde hayatını kaybeden üç Akbank çalışanının toprağa verildiği gün paylaşılmış.

Fotoğrafı gören herkes haklı olarak müthiş tepki gösterdi. Cemiyet hayatından Funda Arkas'ın tepkisi ise like yağmuruna tutuldu. Arkas, isim vermeden "Cemiyet derken?" başlığıyla şunları yazmış: "Kanım dondu, cemiyet hayatından bilinen isimlerin, bunca kaybımız varken, dünya kan ağlıyorken, daha onlarca insanın ölülerini bile alamadığı zamanda ABD'de eller hayaya eğlenmesi nasıl bir şuursuzluk, vicdansızlık..." Belki kimseye "niye üzülmüyorsun, niye eğleniyorsun" diye kızmaya hakkımız yok ama bari o anlar gözümüze sokulmasaydı!!!"