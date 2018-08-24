THY - Trabzon
0553 313 94 23

Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif

Lübnanlı milletvekilinin iddiasına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Beşar Esed'e İran ve Hizbullah ile ilişkilerini kesmesi karşılığında çarpıcı bir teklifte bulundu.

24 Ağustos 2018 Cuma 22:44
Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif

Lübnanlı milletvekili Nevaf el-Musevi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Beşar Esed’e çarpıcı bir teklifte bulunduğunu iddia etti.

Bir Tv kanalına açıklamalarda bulunan el-Musevi, Muhammed bin Selman’ın Esed’den İran ve Hizbullah ile ilişkilerini kesmesini istediği ve buna karşılık ülkenin yeniden yapılandırılmasına destek sözü verdiğini söyledi.

Muhammed bin Selman’ın sunduğu teklifin Esed tarafından reddedildiği ifade edilirken Esed’in teklifi kabul etmesi halinde Esed’in ömrü boyunca Suudi yönetimi tarafından destekleneceği de kaydedildi.

Öte yandan 2012 yılında da Suudi Arabistan eski kralı Abdullah bin Abdülaziz’in Beşar Esed’e gizli bir heyet aracılığıyla İran ile ilişkilerini koparması karşılığında iktidarda kalmasının garantileneceği yönünde bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 22:44
  1. Suriye
  2. İran
  3. Lübnan
  4. Arabistan
  5. Suudi Arabistan
  6. Muhammed bin Selman
  7. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli Malazgirt'e gidiyor
    1. Bahçeli Malazgirt'e gidiyor
    2. Petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde..
    3. Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. yeni..
    4. Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
    5. Ankara’da polisi alarma geçiren patlama!
    6. Kastamonu'da korkutan yangın!
    7. Yollarda kullanılan delinatörler..
    8. Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı..
    9. Trump fikir değiştirdi! Pompeo'ya..
    10. Yemen ordusu Taiz'de ilerliyor
    11. Rusya Merkez Bankası'nda yangın çıktı!
    12. Malazgirt Şehitleri için fener alayı
    13. Ankara Valiliği'nden güzergah uyarısı
    14. 15 Temmuz'un senaryo olduğunu iddia..
    15. Selin vurduğu Hindistan'da yılan..
    16. ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda sıcak..
    17. İsrail'den gerçek mermi! 50 Filistinli..
    18. Bakan Çavuşoğlu, Minnihanov ile görüştü
    19. Solcular bunu tartışıyor: Uğur..
    20. ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı!..
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    Duterte'den Çin'e uyarı: Savaşa neden olur!
    Duterte'den Çin'e uyarı: Savaşa neden olur!
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!
    Türkiye'nin S-400'leri 2019'da alacak olması ABD'yi korkuttu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"