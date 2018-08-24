Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif

Lübnanlı milletvekili Nevaf el-Musevi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Beşar Esed’e çarpıcı bir teklifte bulunduğunu iddia etti.

Bir Tv kanalına açıklamalarda bulunan el-Musevi, Muhammed bin Selman’ın Esed’den İran ve Hizbullah ile ilişkilerini kesmesini istediği ve buna karşılık ülkenin yeniden yapılandırılmasına destek sözü verdiğini söyledi.

Muhammed bin Selman’ın sunduğu teklifin Esed tarafından reddedildiği ifade edilirken Esed’in teklifi kabul etmesi halinde Esed’in ömrü boyunca Suudi yönetimi tarafından destekleneceği de kaydedildi.

Öte yandan 2012 yılında da Suudi Arabistan eski kralı Abdullah bin Abdülaziz’in Beşar Esed’e gizli bir heyet aracılığıyla İran ile ilişkilerini koparması karşılığında iktidarda kalmasının garantileneceği yönünde bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.