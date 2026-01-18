Suudi Arabistan'da Burak Özçivit kara listeye alındı.... Tahtından indirdi!

Arabistan'da Burak Özçivit kara listeye mi alındı?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre normalde düzenli olarak Joy Awards'ta boy gösteren Burak Özçivit'in bu sene törende yer almayışıyla ilgili kulislerde şok bir iddia dolaşmaya başladı.

Her sene kaçırmadan gittiği, muhakkak da davetlisi olduğu Suudi Arabistan'daki Joy Awards'ta yer almayışı da bu yüzden dikkat çekmişti.

Konuyla ilgili iddia Birsen Altuntaş'tan geldi.

Altuntaş, kulislerde Özçivit'in Joy Awards'ta kara listeye alındığını iddia etti. Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı ve sonra paylaşımını sildiği öne sürülürken, organizasyonun bunu affetmediği iddia edildi.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bu sene Joy Awards'a davet edilmediği konuşuluyor...