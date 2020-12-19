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Aktüel Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek
Aktüel

Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:46:05 -
Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan ve Rusya, aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

Rusya-Suudi Arabistan Hükümetler arası İşbirliği Komitesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan açıklamada yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve yatırım iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Yetkililerin ayrıca Hükümetler arası İşbirliği Komitesi 7. dönem toplantısının 2021'de Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

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