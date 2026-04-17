Dünya Suudi Arabistan ve ABD arasında sıcak temas
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Suudi Arabistan ve ABD arasında sıcak temas

Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 

Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle de Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının sürdürülebilirliğini güvence altına alma çabalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Lübnan'da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi olanaklarını da görüşen Bin Ferhan ve Rubio, bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı sunacak diplomatik çözümlerin önemini teyit etti.

