Sütlü erişte (Tadına doyulmaz) ilk günkü ihtişamını koruyor! Bugün ne pişirsem? diyenlere, işte şartlar ve bilmeniz gereken tüyo

Sütlü Erişte (Tadına Doyulmaz) Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

5 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

Aldığı kadar un(kıvamı yufka hamuru kıvamında bir hamur olacak)

Sütlü Erişte (Tadına Doyulmaz) Tarifi Nasıl Yapılır?

Sütü geniş bir kabın içersine alıp üzerine yumurtaları ekleyip karıştıralım.

Unu dikkatli ekleyerek yufka hamuru kıvamında bir hamur yapıyoruz.

Hamuru iyice yoğurduktan sonra geniş bir tava yada sacınıza göre bezeler yapalım.

Bezeleri 15 dakika kadar dinlendirip mantı hamurundan biraz kalın olacak şekilde açalım.

6 veya 7 tane açalım ve ocakta yada sacda üzeri hafifden kaparınca ters çevirip diğer tarafı da hafif kabarınca bir bezin içi ne alalım.

Diğer taraf dan beklemeden öbürleri pişene kadar diğer bezeyi açalım çok çabuk oluyor sizde göreceksiniz.

Hepsi bittikten sonra istediğiniz şekilde ebatta kesebilirsiniz kesdikten sonra bir bezin üzerine alıp kuruması için bekletelim.

Hamurlar pişdikten sonra mutlaka üst üste bir bezin arasında bekletin yoksa kurur rahat kesilmez yapacaklara şimdiden afiyet olsun.

İlginizi çekebilir→ Ne stres ne de üzüntü bırakıyor! İşte şok eden doğal antidepresan o bitki: Bir bardak için ve...Vazgeçilmezleri→ TIKLAYINIZ