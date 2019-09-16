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Süt üreticileri maliyetten şikayetçi

ATB 4.

16 Eylül 2019 Pazartesi 21:09
Süt üreticileri maliyetten şikayetçi

ATB 4. Meslek Komitesi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, “Antalya’da süt var, pazar var ama biz söz sahibi değiliz. Eskiden 1 kilogram sütle 2-2.5 kilogram yem alabiliyorken şimdi 1 kilogram sütle 1 kilogram yem alabiliyoruz. Sütle yem kafa kafaya geldi” dedi.


Süt üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren süt kooperatifleri temsilcileriyle düzenlenen çalışma toplantısı, ATB Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülbül ile Hüseyin Simav’ın katılımıyla Borsa Toplantı Salonu’nda yapıldı.Toplantıda, süt üretim maliyetlerindeki artış, ödeme vadelerindeki uzunluk, elektrik faturalarındaki artış, yemde yaşanan sıkıntılar gündeme geldi.


Süt Kooperatifleri Çalışma Toplantısında konuşan ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav, Borsa’da tescili yaptırılan ürünler arasında sütün ilk üç sırada yer aldığını bildirirken, bölge ekonomisi için önemine dikkat çekti. Toplantıda dile getirilen sorun ve çözüm önerilerinin yerel yönetimler, TOBB ve ilgili Bakanlıkların gündemine taşıyacaklarını kaydeden Simav, “Hepimizin ortak yaşadığı sorunlar var ama çözümü ayrı ayrı yerlerde aradığımız için çözüm üretemiyoruz. Ortak aklı harekete geçirmeli, birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.



1 kilo süte 1 kilo yem


ATB 4. Meslek Komitesi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, “Antalya’da süt var, pazar var ama biz söz sahibi değiliz. Eskiden 1 kilogram sütle 2 - 2.5 kilogram yem alabiliyorken şimdi 1 kilogram sütle 1 kilogram yem alabiliyoruz. Sütle yem kafa kafaya geldi” diye konuştu. Elektrik faturalarının ikiye katlandığına dikkat çeken Kocaoğlu, girdi maliyetlerinin arttığı ancak aynı artışın süt fiyatlarına yansımadığına dikkat çekti. Kocaoğlu, “Herkes süt fiyatını gündeme getiriyor ama yem fiyatı, elektrik maliyetleri uçtu gitti, bunu kimse konuşmuyor. Biz üretici ve kooperatifler olarak birlikte hareket edemiyoruz. Örgütlenip birlikte hareket edemediğimiz için sorunlarımız çözümsüz kalıyor” diye konuştu.


Toplantıya katılan kooperatif başkanları, süt yağının düşük olması nedeniyle kesilen cezaları eleştirirken, süt paralarının ödemesinde sıkıntı yaşandığı, vadelerin iki katına çıktığına dikkat çekti. Fabrikaların “Yemi benden alırsanız sütü sizden alırım” baskısı ile karşı karşıya olduklarını bildiren temsilciler, “Sütü verdiğimiz firmadan yemi almak zorundayız. Fabrikanın istediği yem fiyatına mecbur kalıyoruz” dedi.



Belediye sütümüzü alsın


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “halk süt” projesine dikkat çeken katılımcılar, “Biz projenin bir an önce yaşama geçirilmesini bekliyoruz. Belediyemiz sütü bizden alsın, hem bizim sütümüz değerlensin, hem vatandaş sağlıklı süt tüketsin. Belediye piyasayı regüle etsin. Sütümüzü belediye alırsa yemi de istediğimiz firmadan temin edebiliriz, pazarlık gücümüz artar” diye konuştu. Katılımcılar ayrıca sokak sütünün yasaklanmasını da istedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:09
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