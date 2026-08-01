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Yerel Süs havuzuna aynı anda atladılar! Kafa kafaya çarpışan 2 çocuk yaralandı
Yerel

Süs havuzuna aynı anda atladılar! Kafa kafaya çarpışan 2 çocuk yaralandı

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Süs havuzuna aynı anda atladılar! Kafa kafaya çarpışan 2 çocuk yaralandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde girilmesi yasak olan süs havuzuna aynı anda atlayan 2 çocuk kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır’daki Anzele Parkı’nda tehlikeli anlar yaşandı. Olay, öğleden sonra Sur ilçesinde Anzele Parkı'ndaki süs havuzunda meydana geldi. Girilmesi yasak olmasına karşın iddiaya göre biri yüksekten iki çocuk, aynı anda havuza atladı. Kafa kafaya çarpışan iki çocuk yaralandı. Kanlar içinde kalan çocuklardan biri kaçarken, diğeri için sağlık ekibi çağırıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi öğrenilemeyen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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