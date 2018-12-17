Sürücülere pusu kuran polis olay oldu

Sosyal medyada yayınlanan bir video tartışma yarattı. Bolu'da trafikte seyir halindeki bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, trafik polisinin yön tabelasının arkasına saklanarak elindeki kamerayla sürücüleri çektiği görülüyor. Trafik polisinin gizlice sürücülere ceza kesmek istemesi tepkilere neden oldu. Söz konusu video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı