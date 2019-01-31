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Sürücülere kötü haber! Bu geceden itibaren zam geliyor

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakasını birbirine bağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam geldi.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:52
Sürücülere kötü haber! Bu geceden itibaren zam geliyor

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.

Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL’ydi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:52
  1. İstanbul
  2. Avrasya Tüneli
  3. geçiş ücretleri
  4. zam kararı

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM33 dk önce
    Yapın anasını satayım nasılsa devlet garantisi var, buldunuz sağılacak inek iliğine kadar emersiniz artık vampirler sürüsü!
  • MahmutMahmut56 dk önce
    %20 zam olsa enflasyon miktarı eyvallah. ancak %37.7 zam süistimaldir.enflasyonla mücadele değil azdırma peşinde,buna müsaede edilmemeli.
  • emiremir59 dk önce
    Alin teriyle calisan bakkal manav marketler'in zammi vurguncu ve hain ilan edildi,bu kopru zammi hangi katagoriye giriyor onu aciklama eksigi var.
  • Deli dumrulDeli dumrul1 sa önce
    Yol köprü tüp hepsi bumun içindi
  • BeytuBeytu1 sa önce
    Kopru ve tunel gecis zamlarini kiyasla gercek enflasyonu bulursunuz.
  • BekirBekir1 sa önce
    Esas Zam secimden sonra, erdogan ve damadi gitmedikce daha cok zamlar görecegiz
  • zeki serinzeki serin1 sa önce
    sıkıntı yok seçimde geliyor o zaman görüşürüz
  • okkeşokkeş1 sa önce
    % 50 zam çok fahiş artış, seçim öncesi yanlış
  • AkiAki1 sa önce
    Yüzde 45 zam açıkladıkları enflasyonun 3 katı, dolar da düşüyor bu kadar kalın kazık niye biraz ucunu yontun bari,yada düz yapın giriş çıkış 100 olsun

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