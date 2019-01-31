Sürücülere kötü haber! Bu geceden itibaren zam geliyor
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakasını birbirine bağlayarak trafiği büyük ölçüde rahatlatan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine zam geldi.31 Ocak 2019 Perşembe 12:52
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.
Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.
Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL’ydi.
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