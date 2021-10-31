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Gündem Suriye’ye harekât an meselesi
Gündem

Suriye’ye harekât an meselesi

Suriye haber kaynakları Suriye'nin Türkiye sınırındaki Amuda, Derbasiye ve Abu Rasin bölgelerinde YPG/PYD'yi operasyon korkusu sardığını belirterek terör örgütlerinin teyakkuza geçtiğini bildirdi. YPG/PYD ile katil Esed rejiminin de Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı ortak operasyon odası kurduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 11:37:00 -
Suriye’ye harekât an meselesi

Münübe Yılmaz

Suriye ve Irak tezkerelerinin geçtiğimiz günlerde Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte artık bütün gözler Suriye'nin kuzeyine yapılması muhtemel askeri operasyona çevrildi. Suriye haber kaynakları Suriye'nin Türkiye sınırındaki Amuda, Derbasiye ve Abu Rasin bölgelerinde YPG/PYD'yi operasyon korkusu sardığını belirterek terör örgütlerinin teyakkuza geçtiğini bildirdi. Öte yandan, çok sayıda unsurumuzun Haleb'in Kels geçiş noktasında Türkiye topraklarına geçip, oradan Rakka ve Haseke kırsalındaki bölgelere giriş yaptıkları ifade edildi. 

İki cephede şiddetli çatışma yaşanıyor

Haleb'in kuzeyindeki iki cephede şiddetli çatışma yaşandığı ve birliklerimizin top atışlarıyla YPG/PYD’lilerin mevzilerini vurduğu öğrenilirken, Rusya'ya ait savaş ve keşif uçaklarının da bölgede uçuş yaptığı bildirildi. Bu arada, terör örgütü YPG/PYD ile katil Esed rejiminin, Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı ortak operasyon odası kurduğu da ileri sürüldü.

 

 

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Yorumlar

Mardinli hoca

Esed rejimi hiçtir esasında suriyede rus ile melun iran dır ikiside hedefleri birdir.İran rejimi en büyük düşmanı sunnilerdir rus ise düşmanı müslümanlardır onun yanına fark etmez sünni şii hiç fark etmez.Gelelim türkiyen in suriyede ki durumuna suriyede ki bütün yabancı unsurlar ABD olsun AB pkk ve bütün yandaşları türkiye düşmanıdır.Türkiye yaptığı haraket pkkyi kurtaran kafir amarika ve Kafir rus tur .Eğer bu kafirler karışmasalar inşaallah türkiye pkk yi suriyeden temizleyecek.
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