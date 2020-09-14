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Aktüel Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Aktüel

Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 12:30:00 -
Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca yapılan silahlı saldırıda bir personel şehit oldu, bir personel yaralandı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında  iki araçtan maske ve kamuflaj giysileri giyen kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. 

Saldırı sonucunda Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılayı personeli şehit oldu, bir personel yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çobanbey'de yaralı personelin ilk tedavisinin bulunmasının ve hayati tehlikenin devam ettiğindenTürkiye'ye sevk edilecek.

Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukuka göre korunması gereken ve uluslararası insani yardıma göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yönelik alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin çabalarıyla saldırganların bir an önce yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum. " dedi.

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