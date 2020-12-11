Suriyeli kadınlar İzmir'de üzümü pekmeze çevirmeyi öğreniyor

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Ülkelerinde yıllardır süren savaş nedeniyle İzmir'e gelen Suriyeli bir grup kadın, katıldıkları gıda kursunda pekmezin yanı sıra çeşitli ürünlerin yapımını öğrenerek meslek sahibi oluyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında 12'si Suriyeli 25 kadın, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde "Sağlıklı ve Geleneksel Gıda Üretimi" kursuna katıldı.

Bu kapsamda ilk olarak pekmez yapımını uygulamalı olarak öğrenen kursiyerlerin 2 ay sürecek kurs boyunca turşu, reçel gibi farklı ürünleri yapmaları amaçlanıyor.

Pekmez için bağlarda topladıkları üzümleri temizledikten sonra ezilip suyunu sıkan kadınlar, kıvamını yakalaması için temiz killi toprak ekleyip dinlendirmeye bırakıyor.

Bir gece bekletilen üzüm suyunun süzülerek kazanlara konulup kaynatılmaya başlamasından sonra koyulaşan ve kıvamlı hale gelen pekmez, cam kavanozlara doldurularak hava almayacak şekilde kapatılıyor.

İki ülkenin geleneksel tatlarını birleştirmenin de hedeflendiği kursta sığınmacı kadınlar meslek sahibi olmanın yanı sıra aile bütçelerine de katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Mesleğimiz olacak"

Fatema el-Ramle, AA muhabirine, Rakka'daki çatışmalar nedeniyle ailesiyle 7 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve bir süre sonra da İzmir'e taşındıklarını söyledi.

Uzun süredir Menemen'de ikamet ettiklerini ve Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını ifade eden Ramle, şunları söyledi:

"Burada çok mutluyuz. Uzun süredir burada olduğum için Türkçeyi öğrendim. Şimdi de burada meslek öğreniyoruz. Kurs kapsamında ilk olarak pekmez yapmaya başladık. Her şey çok iyi devam ediyor. Sadece pekmez değil, aynı zamanda turşu, reçel, kahvaltılık ürünleri yapmayı öğreneceğiz. Kurs sonunda sertifikalarımızı alacağız ve bu sayede bir mesleğimiz olacak. Ondan sonra da iş bulmamız daha kolay olacak." dedi.

Aynı zamanda açık liseye devam eden Lena Abbas ise Suriye'deki savaş nedeniyle çok acılar çektiklerini ve bunu Türkiye'de aşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uzun süredir burada olduğunu ve yakınlarından böyle bir kursun varlığını öğrenince katılmaya karar verdiğini vurgulayan Abbas, "Burada farklı tatları öğreniyoruz. Kurs çok eğlenceli devam ediyor, sonrasında da meslek sahibi olacağız. Pekmezin ardından farklı ürünleri de öğreneceğiz. Gerçekten çok olumlu bir çalışma bize bu imkanı sağlayan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Nur el-Şeyho da savaş nedeniyle 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye geçiş yaptıklarını ve sonrasında İzmir'e yerleştiklerini anlattı.

Türkiye'de en güzel şekilde ağırlandıklarını anlatan Şeyho, "Türk halkı gerçekten çok iyi. Yeni bir şeyler öğrenmek adına kursa katıldım. Meslek sahibi olmak istiyorum. Türk kültürünü tanımak çok güzel. Hocalarımız da çok anlayışlı bizimle yakından ilgileniyorlar. Memnunuz." dedi.

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever ise yaklaşık bir ay önce başlayan kursta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun bir şekilde eğitim verdikleri belirtti.

Kursiyerlerin burada pekmez, turşu, kahvaltılık ürünler gibi gıdaları yapmayı öğrendiklerini dile getiren Sever, "Suriyeli kadınlar burada aynı zamanda Türkçelerini de pekiştiriyorlar. Kurs bitiminde arkadaşlarımızın sertifikası olacak. Ürün işleme, paketleme, bunların satışını öğreniyorlar. Güzel bir çalışmaya imza attığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.





