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Aktüel Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler bulundu
Aktüel

Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:33:06 -
Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler bulundu

BAKÜ (AA) - Suriyeli Ermenilerin işgal altındaki Dağlık Karabağ ve etrafındaki diğer Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesine ilişkin belgeler ele geçirildi.

Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Zengilan kentinde, Ermenistan istihbaratının kullandığı binada yapılan aramada, Ermeni asıllı Suriye vatandaşlarının isimlerinin yazıldığı liste ile bazı kişilerin pasaport fotokopileri bulundu.

Araştırmalar sonucu, listede adı geçen 60 Suriyeli Ermeni'nin (toplam 19 aile), işgal altındaki topraklarda Ermenistan'ın yürüttüğü yasa dışı yerleşim sürecinde Zengilan bölgesine yerleştirildiği belirlendi.

Azerbaycan ordusu, 23 yıldır işgal altında bulunan Zengilan kent merkezini 20 Ekim'de kurtarmıştı.


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