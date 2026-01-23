Suriye'de SDG çöktü, ABD "çekiliyoruz" dedi: 10 yıllık dönem sona eriyor!

  • İSTANBUL
Suriye ordusunun Fırat’ın doğusunda başlattığı süpürme harekatı sonrası terör örgütü SDG (YPG) teslim bayrağını çekti; müttefiki dağılan ABD ise Suriye’den tamamen çekilme kararı aldı.

Suriye sahasında kartlar yeniden karılıyor. 10 Mart Mutabakatı’na direnerek orduya entegre olmayı reddeden SDG hedeflerine yönelik Suriye ordusunun başlattığı harekat, örgütün 48 saat içinde diz çökmesiyle sonuçlandı.

Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden temizlenen örgüt, Fırat’ın doğusundaki kilit noktaları da kaybetti.

Rakka, Tabka ve Deyrizor gibi stratejik merkezlerin ordu kontrolüne geçmesinin ardından terör örgütü elebaşı "Mazlum Kobani", Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile masaya oturarak tam entegrasyon anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

PENTAGON'UN "KALMA" NEDENİ BİTTİ

Wall Street Journal'ın (WSJ) son dakika haberine göre, sahadaki bu hızlı değişim Washington’da deprem etkisi yarattı.

Pentagon yetkilileri, SDG’nin askeri ve idari olarak dağılmasıyla birlikte Amerikan ordusunun Suriye’de kalması için hiçbir meşru gerekçe kalmadığını belirtti.

SDG’nin orduya entegre olacağı ve sınır güvenliğinin Şam yönetimine geçtiği yeni düzende, ABD yaklaşık on yıldır sürdürdüğü askeri varlığını sonlandırarak Suriye’den tamamen çekilmeye hazırlanıyor.

ŞAM YÖNETİMİNDEN TAM HAKİMİYET İMZASI

Haseke'de varılan 14 maddelik tarihi anlaşma, Suriye'de tek ve tam hakimiyetin yeniden tesisi anlamına geliyor.

Anlaşma uyarınca SDG'nin tüm silahlı unsurları bireysel olarak Suriye ordusuna dahil edilecek, tüm petrol-doğalgaz sahaları ve sınır kapıları Şam yönetimine devredilecek.

ABD'nin de arabuluculuğuyla varılan bu ateşkes sonrası, El-Hol kampındaki DEAŞ’lıların Irak’a nakledilmeye başlanması, çekilme sürecinin ilk somut adımı olarak görülüyor.

 

FİİLİ BÖLÜNME SONA ERİYOR

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın "Devlet kurumları her yere girecek" açıklamasıyla pekişen süreç, Suriye’nin kuzeydoğusundaki fiili bölünmüşlüğü resmen bitiriyor.

Rakka stadyumundaki tünellerden Tabka barajına kadar her noktada kontrolü ele alan ordu birlikleri, 2026 yılını "tam kurtuluş yılı" ilan etmeye hazırlanıyor.

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Suriye sahasında yaklaşık on yıl sonra ilk kez merkezi hükümetin tam kontrolü sağladığı bir tablo oluşacak.

 

