Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Uygun miktarlarda tüketildiğinde kuru incirin, insülin direnci bulunan bireyler için de tercih edilebilir olduğu belirtiliyor. Lifli yapısı sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini sınırlamaya yardımcı oluyor. Uzman görüşlerine göre günde 3 ila 4 adet kuru incir tüketimi yeterli kabul ediliyor. Doğal şeker oranının yüksek olması nedeniyle aşırı tüketimin kalori alımını artırabileceği uyarısı yapılıyor. MUTFAKLARDA FARKLI KULLANIM ALANLARI Kuru incir tek başına yenilebildiği gibi; Salatalara eklenerek, Peynir sunumlarında kullanılarak, Yoğurt ve bowl tariflerine ilave edilerek, Smoothie ile yulaf karışımlarında değerlendirilerek de sofralarda yer buluyor. Kuru İncir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.