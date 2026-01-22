  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çin Büyükelçiliği'ne İngiltere'den onay! Kritik kararı sonrası WUC'un mesajı: İnşa etme kararlılığı kaygı verici Fransa basını anketi yayımladı, sonucu şaşkına çevirdi: Fransızların gözü artık orada! Yeni gelişme Hollanda’da trafik yoğunluğu hayatı felç etti! En çok o şehirde etkili oluyor... 'Trafik sıkışıklığı başkenti' oldu Yapay zeka kasıp kavuruyor! NAND krizi derinleşiyor Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Kuru incirle beslenen kişiler bu uyarılara dikkat! Kalori alımını artırabileceği uyarısı yapılıyor. Gün içinde 3 ila 4 adet kuru incir yerseniz...

#1
Foto - Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Kuru incirle ile ilgili beslenme uzmanlarının değerlendirmelerine göre kuru meyveler arasında öne çıkan seçenek kuru incir oldu. Lif, kalsiyum ve mineral içeriğiyle dikkat çeken bu besin, kemik sağlığından sindirime kadar birçok alanda destek sunuyor. Günlük 3–4 adet tüketim yeterli görülüyor.

#2
Foto - Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Beslenme çevreleri, kuru meyveler arasında yapılan karşılaştırmalarda en besleyici seçeneğin kuru incir olduğunu belirtti. Zengin lif oranı, yüksek kalsiyum değeri ve mineral çeşitliliğiyle bu ürün, sağlıklı beslenmenin güçlü unsurları arasında gösteriliyor. Bilimsel veriler, 100 gram kuru incirin yaklaşık 214 miligram kalsiyum sağladığını ortaya koyuyor. Bu değer, pek çok meyveye kıyasla oldukça yüksek bulunuyor. Uzmanlar, düzenli tüketimin kemik yapısını destekleyebileceğini ve osteoporoz riskini düşürebileceğini ifade ediyor.

#3
Foto - Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Yoğun lif içeriği sayesinde kuru incir, bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlıyor. Sindirimi kolaylaştıran bu özellik, kabızlık sorununa karşı doğal bir destek sunarken uzun süre tokluk hissi oluşturmasıyla diyet listelerinde sıkça yer alıyor. Potasyum, magnezyum ve demir bakımından zengin olan kuru incir, antioksidan bileşenleriyle de öne çıkıyor. Hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden koruyan bu yapı, bağışıklık sistemine katkı sağlayan doğal besinler arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Uygun miktarlarda tüketildiğinde kuru incirin, insülin direnci bulunan bireyler için de tercih edilebilir olduğu belirtiliyor. Lifli yapısı sayesinde kan şekerinin ani yükselmesini sınırlamaya yardımcı oluyor. Uzman görüşlerine göre günde 3 ila 4 adet kuru incir tüketimi yeterli kabul ediliyor. Doğal şeker oranının yüksek olması nedeniyle aşırı tüketimin kalori alımını artırabileceği uyarısı yapılıyor. MUTFAKLARDA FARKLI KULLANIM ALANLARI Kuru incir tek başına yenilebildiği gibi; Salatalara eklenerek, Peynir sunumlarında kullanılarak, Yoğurt ve bowl tariflerine ilave edilerek, Smoothie ile yulaf karışımlarında değerlendirilerek de sofralarda yer buluyor. Kuru İncir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı
Dünya

İsrail Meclisi'nde skandal karar! Yasa tasarısı onaylandı

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in sözde Meclisi, Filistinli öğretmenlerin eğitim vermelerini yasaklayan yasa tasarısını o..
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?
Gündem

Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı İBB Borsası iddiasının nasıl uydurduğunun detayları Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında örgüt ..
Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklad..
ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer
Gündem

ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer

Dünya gündemini sarsan Grönland krizinde gözler, oyun kurucu hamleleriyle dengeleri değiştiren Türkiye’ye çevrildi. Brookings Enstitüsü’nün ..
Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!
Dünya

Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ tutuklularını Irak'a nakletmek için operasyon başlattı. İlk eta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23