Kuru incir: Kabızlık sorunu çekenlerin yardımcısı, tüm meyveleri geride bıraktı! Eğer inciri yerseniz...

Beslenme çevreleri, kuru meyveler arasında yapılan karşılaştırmalarda en besleyici seçeneğin kuru incir olduğunu belirtti. Zengin lif oranı, yüksek kalsiyum değeri ve mineral çeşitliliğiyle bu ürün, sağlıklı beslenmenin güçlü unsurları arasında gösteriliyor. Bilimsel veriler, 100 gram kuru incirin yaklaşık 214 miligram kalsiyum sağladığını ortaya koyuyor. Bu değer, pek çok meyveye kıyasla oldukça yüksek bulunuyor. Uzmanlar, düzenli tüketimin kemik yapısını destekleyebileceğini ve osteoporoz riskini düşürebileceğini ifade ediyor.