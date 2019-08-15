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Suriye'de ikili oynayan BAE, katil Esed'in davetini geri çevirmedi

ABD kuklası haline gelen BAE, ülkesinde halkına kan kusturan Esed rejiminin davetini kırmayarak 61. Şam Uluslararası Fuarına katılacak.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Suriye'de ikili oynayan BAE, katil Esed'in davetini geri çevirmedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) daimi yardakçısı haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), muhalefetin yanında görünüp, aynı zamanda destek verdiği katil Esed rejiminin sivil halkı katlettiği Suriye'de 61. Şam Uluslararası Fuarına katılacak.

kulisvar.com'da yer alan habere göre, Suriye’de devam eden iç savaşta muhaliflerin safında görünen ancak Suriye Havayolu, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi, Suriye Ordusu ve Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezine biyolojik ve kimyasal açıdan materyal desteği verdiği belgelenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin 61. Şam Uluslararası Fuarına katılacağı öğrenildi.

Katılımlar kesinleşti

Şam, Körfez’den gelecek heyetlerin bu ayın sonunda açılışı yapılacak 61. Şam Uluslararası Fuarına katılımlarının kesinleştiğini duyurdu. Fuar komitesinden yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nden de katılımın olacağı bildirildi.

Hem muhalefete hem de Esed'e oynuyor

BAE daha önce de Suriye muhalefetinin yanında görünürken Şam’a militan, silah ve askeri teçhizat sevkiyatı yapmıştı. Sevkiyatın 2018’de Amerika’nın desteğiyle Suriye, Cham Wings Havayolları üzerinden gerçekleştiği medyaya yansımıştı.

BAE yönetimiyle birlikte hareket eden birçok işadamı da Esed rejimiyle ekonomik ilişkilerini devam ettiriyor. Bazıları Suriye’de birkaç yeni şirket açtılar, bazıları ise BAE’de aktif olan şirketlerine yeni bir şube eklediler.

Kukla BAE, ABD ile Yemen'i kaosa sürükledi

Son yıllarda dış politikasını ABD’nin yönelimlerine uygun olarak biçimlendiren BAE, Yemen’de büyük insanlık dramına dönüşen savaşın da mimarı konumunda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
  1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
  2. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE
  3. 61. Şam Uluslararası Fuarı
  4. iç savaş
  5. Suriye Havayolu
  6. Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi
  7. Suriye Ordusu
  8. Cham Wings Havayolları
  9. Esed rejimi
  10. Yemen

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