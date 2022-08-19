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Gündem Suriye Milli Ordusu, El Bab'da sivilleri katleden terör örgütü YPG/PKK'yı vurdu!
Gündem

Suriye Milli Ordusu, El Bab'da sivilleri katleden terör örgütü YPG/PKK'yı vurdu!

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK’nın Halep'in doğusundaki El Bab ilçesine düzenlediği saldırının ardından YPG/PKK mevzilerini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 19:26:00 - 2022-08-19 19:31:31
Suriye Milli Ordusu, El Bab'da sivilleri katleden terör örgütü YPG/PKK'yı vurdu!

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarının ardından harekete geçti. SMO, YPG/PKK'lı teröristlerin Halep'in doğusundaki El Bab ilçesinde sivilleri hedef aldığı saldırı sonrası, YPG/PKK'nın mevzilerini vurdu.

5'i çocuk 15 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın El Bab'daki saldırısında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 15 sivilin hayatını kaybettiği, 11'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış, El Bab'daki hastaneler, çok sayıda yaralı nedeniyle halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

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