  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan İsrail’e söylenmesi gerekeni söyledi. Gerçek bir ordu karşılaşırsanız berbat olursunuz

Türkiye'nin uçak devinden şok eden karar! Türkiye'de olmuyor, üretime artık yabancı bir ülkede devam edeceğiz

Mansur Yavaş’ın Eski Özel Kalemi'nden şok İmamoğlu satın aldı! İstanbul’un bütçesi nerelere harcanıyor

Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! Şimdiden başladılar

Akşener, zehir zemberek sözlerle CHP'yi hedef aldı: Maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz

ABD'den Ukrayna'ya milyonlarca dolarlık askeri yardım

Motorinin litre fiyatı düştü! İşte indirim miktarı

ABD'li gazete İsrail'e kötü haberi verdi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler

Tasarımıyla dillerden düşmeyecek telefon! Tecno Camon 20 Pro
Gündem ‘Süresiz nafaka’ zulmü bitsin! İslâm’da yeri, dünyada benzeri yok
Gündem

‘Süresiz nafaka’ zulmü bitsin! İslâm’da yeri, dünyada benzeri yok

Yeniakit Publisher
2023-12-07 10:28:00 -
‘Süresiz nafaka’ zulmü bitsin! İslâm’da yeri, dünyada benzeri yok

Dünyada bir benzeri bulunmayan “süresiz nafaka zulmü” tam 35 yıldır boşanan erkeği mağdur ediyor. İslam’ın belirlediği kriterlerin dışında kalan ve erkeğin rızası olmadan alındığı için haram hükmüne giren süresiz nafakayı zamanında ödeyemeyen kişiler, faiz ve hapis kıskacında perişan oluyor. Son olarak Bursa’da eski eşinin nafakasını ödeyemediği için 81 yaşındaki Zülfü Şirin dedenin gözyaşları, yaşanan mağduriyeti ortaya koymuştu.

ZEKERİYA SAY  İSTANBUL

Aile yapımıza vurulan pranga olan ve dünyada bir benzeri bulunmayan “süresiz nafaka zulmü” tam 35 yıldır boşanan erkeği mağdur etmeye devam ediyor.
İslam’ın belirlediği kriterlerin dışında kalan ve erkeğin rızası olmadan alındığı için haram hükmüne giren süresiz nafakayı zamanında ödeyemeyen kişiler faiz ve hapis kıskacında perişan oluyor. Son olarak Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden ve eski eşinin nafakasını ödeyemediği için yaka paça gözaltına alınan 81 yaşındaki Zülfü Şirin dedenin gözyaşları, yaşanan mağduriyetlerinin boyutunu gözler önüne seriyor. 743 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 134’üncü maddesi gereği en fazla 1 yıl olarak uygulanan nafakanın 12 Mayıs 1988 tarihindeki değişiklikle süresiz hale getirilirken, medeni kanunu ithal ettiğimiz Hıristiyan Avrupa’da bile nafaka miktarı evliliğin süresine ve erkeğin ekonomik durumuna göre değişkenlik gösteriyor.

Bizdeki gibi süresiz olanı yok

“Süresiz nafakayı” kırmızı çizgi olarak gören ve mağduriyetleri önlemeye yönelik yasal değişikliğe karşı çıkan CHP ve feminist oluşumların örnek aldığı Haçlı Batı’daki nafaka uygulaması şöyle:

• İsviçre Medeni Kanununa göre evliliklerin ne kadar sürdüğü nafakanın miktarının ve süresinin tespitinde önemli bir ölçüt olarak kabul ediliyor. Buna göre 5 yıldan kısa süren evliliklerin boşanma durumunda tarafların geleceklerine pek bir etkisi olmayacağı yönünde bir karine kabul ediliyor.

• Boşanabilmek için en az 1 yıl evli kalmanın zorunlu olduğu Almanya’da nafaka tutarı, kişinin ekonomik durumuna göre belirleniyor. Nafakanın süresinin belirlenmesinde ise tarafların yaşı, sağlık durumu, işi, eğitimi, çocuğun bakımı ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınıyor. Ayrıca nafaka alan eş, meslek edinmekle sorumlu tutuluyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Fransa’da boşanma durumunda genel olarak bir kereye mahsus olmak üzere nafaka ödenirken, nafaka tutarı tarafların özel durumları dikkate alınarak mahkeme tarafından belirleniyor. Fransız hukukunda süresiz nafaka kabul edilmiyor.

• Hollanda’da nafaka için evliliğin süresi esas alınıyor. 5 yıldan kısa süren evliliklerde nafaka evlilik süresiyle sınırlı tutulurken, 5 yılın üzerindeki evliliklerde ise nafaka süresi en fazla 12 yıla uzuyor.

• Süresiz nafakanın söz konusu olmadığı İngiltere’de nafaka miktarının ve süresinin belirlenmesi hâkimin takdirinde.

• ABD’de nafaka konusunda eyaletler arasında farklılıklar bulunmakla birlikte takdir yetkisi hakime ait.

• Arabistan’da ise kadın boşandığı eşinden üç ay nafaka parası alabiliyor.

Artık harekete geçilmeli

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, mağduriyetlerin gün geçtikçe arttığını anlatarak, “En son 81 yaşındaki amcamız süresiz nafaka ödemeye mahkum edilmiş, yanlış hesaba yolladığı nafakadan dolayı da hapis cezasına tutulmuş ve cezaevine konulmuştur. Erkekleri Koruma Derneği tarafından 5400 TL’lik nafakası ödenerek cezaevinden çıkarılmıştır. Vicdanları yaralayan bu tür mağduriyetlerin son bulması ve nafakanın süreli hale getirilmesine yönelik yasal değişiklikler artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Dolayısıyla iktidarın bir an önce bu adımı atması elzemdir” dedi.

Bakan Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması!
Bakan Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması!

Gündem

Bakan Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması!

Ömür boyu nafaka bitiyor mu? İşte emsal karar!
Ömür boyu nafaka bitiyor mu? İşte emsal karar!

Gündem

Ömür boyu nafaka bitiyor mu? İşte emsal karar!

20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı
20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı

Gündem

20 yıl önce boşandığı eşine nafaka ödeyemediği için hapse atıldı

Nafaka mağduru dede yaşadıklarını anlattı! 81 yaşında ödemeyi unuttuğu için hapse atılmıştı
Nafaka mağduru dede yaşadıklarını anlattı! 81 yaşında ödemeyi unuttuğu için hapse atılmıştı

Gündem

Nafaka mağduru dede yaşadıklarını anlattı! 81 yaşında ödemeyi unuttuğu için hapse atılmıştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23