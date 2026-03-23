Suratına tüküren alpakaya 1 gün eşsiz kalma cezası kesilmişti! Bu kez bayram misafiri domuza ceviz ikram etti
Ramazan ayı içerisinde İstanbul Şile’de gittiği çiftlikte sevmek için yanına yaklaştığı alpakanın suratına tükürdüğü Safiye Soyman, bu kez Ramazan bayramını geçirdiği Bodrum’daki evinin kapısına gelen domuzu elleriyle besledi.
Görüntülerde, Soyman'ın domuza ceviz verdiği ve uzun süre yanında durarak beslediği görüldü. Oldukça sakin davranan sanatçının, domuzun kendisine doğru yönelmesiyle birlikte yaşadığı panik anı da dikkat çekti. Domuzun üzerine doğru gelmesiyle korkan Soyman'ın hızla uzaklaştığı anlar izleyenleri gülümsetti.
Yaban domuzları Bodrum'da sık sık yerleşim alanlarına inerken çoğu zaman sokaklarda sürüler halinde gezerek tepki çekiyor.