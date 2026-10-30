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Dünya Süper tanker mayına çarptı! Bugün 3. tanker oldu
Dünya

Süper tanker mayına çarptı! Bugün 3. tanker oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Süper tanker mayına çarptı! Bugün 3. tanker oldu

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada "Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri mayına çarptı" ifadelerine yer verildi. Söz konusu tankerle birlikte bugün 3. petrol tankerinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.​​​​​​​

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı’nda bir süper tankerin mayına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, bir süper tankerin Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

 

İran Devrim Muhafızları Ordusu mayına çarpan geminin görüntülerini de yayımladı.

Söz konusu tankerle birlikte bugün 3. petrol tankerinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.​​​​​​​

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