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Süper Lig'in yeni ekibi bombayı patladı

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Sissokko, Regattin, Olcay Şahan ve Emre Çolak gibi isimlerle anlaşmaya vardı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:25
Süper Lig'in yeni ekibi bombayı patladı

Bu sezon ilk kez mücadele edeceği Süper Lig için güçlü bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep’in bu hafta içerisinde Sissokko, Regattin, Olcay Şahan ve Emre Çolak gibi pek çok transferini açıklaması bekleniyor.

Bu sezon ilk kez yer alacağı Süper Lig’de kalıcı olmak için iyi bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep’in, Akhisarspor’dan Abdou Sissokko ve Adrien Regattin, Trabzonspor’dan ayrılan Olcay Şahan, Al Wahda ile yollarını ayıran Emre Çolak, Kayserispor’dan Umut Bulut ve Rumen forvet Denis Alibec ile büyük oranda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını Sportif Direktör Ayhan Akman ve Teknik Direktör Marius Sumudica’nın beraber yürüttüğü Gaziantep ekibinde görüşme halinde olunan isimlerin bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, sürpriz isimlerin de kadroya katılabileceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:25
  1. Trabzon
  2. Kayseri
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Emre Çolak

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  • Mehmet ÇEVİKMehmet ÇEVİK30 dk önce
    Süper lige çıktığımızdan beri hergün bir isim gündeme geliyor. Artık bu haftadan itibaren imzalar atılmalı. İyi bir kaleci ve iyi bir forvet en başta alınması gereken isimler.

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