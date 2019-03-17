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Süper Lig'in ikinci yarısının en başarısız takımı kim?

Süper Lig'de son sıradan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, dün konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen bulduğu 2 golle skoru 2-1'e taşıdı. Oyunun son bölümünde kalesinde iki gole engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ligin ikinci yarısındaki performanslar göz önüne alındığında, ligin en başarısız ekibinin Akhisarspor olduğu ortaya çıkıyor.

17 Mart 2019 Pazar 17:16
Süper Lig'in ikinci yarısının en başarısız takımı kim?

Süper Lig'de son sıradan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, dün konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen bulduğu 2 golle skoru 2-1'e taşıdı. Oyunun son bölümünde kalesinde iki gole engel olamayan yeşil-siyahlı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ligin ikinci yarısındaki performanslar göz önüne alındığında, ligin en başarısız ekibinin Akhisarspor olduğu ortaya çıkıyor.

Ligde 26. haftayı puansız kapatan Akhisarspor, 21 puanla son sırada bulunuyor. Ege temsilcisi, 28 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan ve bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek Bursaspor'un 7 puan gerisinde yer alıyor. 

Son 11 maçta 1 galibiyet 

Son 11 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Akhisarspor, ikinci devrede çıktığı 9 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Bu sezon daha önce Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Trabzonspor karşısında ilk golü bulmasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, dün de 2-1 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. 

Zorlu fikstür 

Lige verilecek aranın ardından düşme hattındaki Göztepe'ye konuk olacak Akhisarspor, daha sonra bir sıra üzerinde bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yine deplasmanda karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip ardından sırasıyla evinde Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe, evinde Kayserispor ve rakip sahada Atiker Konyaspor'la mücadele edecek. 

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:16
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Erzurum
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Akhisarspor
  10. Akhisarspor kasımpaşa
  11. Akhisarspor ikinci yarı
  12. Süper lig ikinci yarı
  13. Süper lig ikinci yarı en başarısız takım
  14. Süper Lig'in ikinci yarısının en başarısız takımı kim?

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