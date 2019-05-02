Süper Lig'in 31.haftasında görev alacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de görev verilen hakemler şöyle: Yarın: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler 4 Mayıs Cumartesi: 16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır 19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya 5 Mayıs Pazar: 16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek 16.00 Göztepe-Antalyaspor: Mete Kalkavan 19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım 6 Mayıs Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy 20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

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