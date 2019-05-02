Süper Lig'in 31.haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de görev verilen hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
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