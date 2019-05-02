0553 313 94 23

Süper Lig'in 31.haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
Süper Lig'in 31.haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de görev verilen hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:32
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
  13. hakem
  14. Beşiktaş
  15. Fenerbahçe
  16. Galatasaray
  17. Kasımpaşa
  18. Medipol Başakşehir
  19. Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik’in Bitlis ziyareti
    1. AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik’in Bitlis..
    2. Henry Onyekuru: "Beşiktaş derbisinden..
    3. Salihli potada fark yaptı
    4. Galatasaray'da derbi hazırlıkları
    5. "Öğretmenlik iş başında öğrenilen..
    6. Boyner'den Anneler Günü'ne özel hediye..
    7. Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel..
    8. Zeytinburnu’nda Kent Konseyi Kadın..
    9. Obezite cerrahisi tarihe karışıyor
    10. Dışişleri Bakanlığı Hindistan’daki..
    11. Sahurda "Mehter Marşı" çalacak..
    12. Otakçılar İmam Hatip Lisesi gönülleri..
    13. İhlas Grubundan Tercan Belediye..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    16. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    17. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    18. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    19. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    20. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!