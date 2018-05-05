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Süper Lig'de "Burak Yılmaz" bombası patladı!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen yıldız oyuncu Burak Yılmaz ile her konuda anlaştı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:12
Süper Lig'de "Burak Yılmaz" bombası patladı!

Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.

Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

Eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Sisyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:12
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