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Süper Lig'de Aboubakar bombası

Portekiz basını Beşiktaş'ın Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar'a talip olduğunu yazdı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
Süper Lig'de Aboubakar bombası

Yaz transfer döneminde şu ana dek yalnızca Tyler Boyd ve Douglas'a imza attırabilen Beşiktaş'la ilgili Portekiz basınından gündemi sarsan bir haber geldi. Ülkede yayım yapan Record gazetesi, Siyah Beyazlı kulübün eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

En ciddi talip Beşiktaş

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Porto kulübünün geçtiğimiz sezonun başında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını tamamı ile koparan ve fiziksel açıdan hâlâ istenilen seviyede olmayan Kamerunlu golcüyü başka bir takıma göndermeye hazır olduğu ifade edildi. 27 yaşındaki santrforun en ciddi talibi ise daha önce bir sezon kiralık oynadığı Beşiktaş olduğu kaydedildi.

7 aylık sakatlık yaşadı

Porto'yla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Aboubakar; yaşadığı ağır sakatlıkların ardından takımdaki forvet rotasyonunda Moussa Marega, Tiquinho Soares, Ze Luis, Fabio Silva ve Jesus Corona gibi isimlerin arkasında kalmıştı. Yıldız isim, yedi aylık aranın ardından takımıyla çıktığı son iki maçta yalnızca 10 ve 14 dakika süre alabilmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:24
  1. Vincent Aboubakar
  2. Aboubakar
  3. Porto
  4. Moussa Marega
  5. Tiquinho Soares
  6. Ze Luis
  7. Fabio Silva
  8. Jesus Corona

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