0553 313 94 23

Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

- Ligde 4. hafta, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki müsabakayla başlayacak

12 Eylül 2019 Perşembe 09:40
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi, yarın Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılacak maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde dördüncü haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman Stadyumu)

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:40
  1. 4. hafta
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İKÜSAG, Spiral Jetty sergisi ile sezonu açıyor
    1. İKÜSAG, Spiral Jetty sergisi ile..
    2. Borsa güne yükselişle başladı
    3. İTUC’tan HAK-İŞ’e destek mesajı
    4. İKÜSAG, 2019-2020 sanat sezonunu..
    5. Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım..
    6. Şehir Hastanesi’nde "Her Adımda"..
    7. Gül bahçesinde yeşeren umutlar iki..
    8. Metin Oktay yarın anılacak
    9. Ev ve arazilerine suyun içinde geçerek..
    10. Bursa'da korkutan deprem!
    11. Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı..
    12. Bu merkezde yarım saatte ücretsiz..
    13. Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası..
    14. Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira
    15. Hayvansal üretim istatistikleri..
    16. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    17. Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını..
    18. Emeklinin sendikalaşmasına tebligat..
    19. Anne ve kızını telefonla dolandıran..
    20. En fazla kümes hayvanı Manisa’da
    21. Otomobil şarampole devrildi: 1 Yaralı
    22. Hazine bünyesinde Borçlanma Genel..
    23. FETÖ'cü alçaklardan hain girişim!..
    24. Çiğli’de Sinan Meydan rüzgarı
    25. Kocaeli'de sendika başkanına darp anı..
    26. Kadıköy’de devrilen ağaç paniğe yol..
    27. Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo:..
    28. Seferihisar’da kurtuluş coşkusu
    29. Donald Trump'a ABD Yüksek..
    30. Motosikletli kapkaççı tutuklandı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu