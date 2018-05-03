Süper Lig'de 32.hafta hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 32.hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.03 Mayıs 2018 Perşembe 11:19
Medipol Başakşehir - Sivasspor Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe - Bursaspor Fırat Aydınus
Beşiktaş - Kayserispor Barış Şimşek
Akhisarspor - Galatasaray Ali Palabıyık
Karabükspor – Konyaspor : Özgür Yankaya
Göztepe – Yeni Malatyaspor : Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği – Antalyaspor : Halis Özkahya
Alanyaspor – Osmanlıspor : Cüneyt Çakır
Trabzonspor – Kasımpaşa : Ümit Öztürk
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