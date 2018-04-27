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Süper Lig'de 31. hafta açılıyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

27 Nisan 2018 Cuma 19:24
Süper Lig'de 31. hafta açılıyor!

Ligde 31. haftaya 44 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, Bornova Stadı'nda saat 20.00'de Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Ligde 29. haftada konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçtikten sonra geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönen Göztepe, yarın rakibini yenip üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak.

Ligin ilk devresinde Karabük'te oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 üstün tamamlamıştı.

Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan takıma dahil olan Andre Poko, eski takımına karşı oynayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre maçta forma giyemeyecek.

GÖZTEPE-KARABÜKSPOR: 

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Kosanovic, Leo, Castro, Poko, Halil, Axel, Gouffran, Ghilas

Karabükspor: Rybka, Kravchenko, Hakan, Tayyip, Ishak, Murat Akın, Cem, Alican Karadağ, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:24
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