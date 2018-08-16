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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2. haftanın hakemlerini açıkladı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:28
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2.haftanın hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) / Yaşar Kemal Uğurlu

18 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) / Mete Kalkavan

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)  / Alper Ulusoy

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) / Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazar:

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) / Serkan Çınar

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) / Ümit Öztürk

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) / Ali Şansalan

21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) / Ali Palabıyık

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) / Halis Özkahya

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:28
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Süper Lig
  13. Türkiye Futbol Federasyonu
  14. haftanın hakemleri

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