Süper Lig'de 2.haftanın hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) / Yaşar Kemal Uğurlu

18 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) / Mete Kalkavan

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) / Alper Ulusoy

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) / Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazar:

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) / Serkan Çınar

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) / Ümit Öztürk

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) / Ali Şansalan

21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) / Ali Palabıyık

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) / Halis Özkahya