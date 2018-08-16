Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2. haftanın hakemlerini açıkladı.16 Ağustos 2018 Perşembe 10:28
Süper Lig'de 2.haftanın hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park) / Yaşar Kemal Uğurlu
18 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye) / Mete Kalkavan
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya) / Alper Ulusoy
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) / Fırat Aydınus
19 Ağustos Pazar:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar) / Serkan Çınar
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir) / Ümit Öztürk
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları) / Ali Şansalan
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom) / Ali Palabıyık
20 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) / Halis Özkahya
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